Мазутные пятна появились в Керченском проливе – есть первые жертвы среди птиц

Спутники зафиксировали масштабное загрязнение – мазутные пятна длиной до 6 км.

В Керченском проливе зафиксировано несколько крупных мазутных пятен. Об этом сообщает «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.

Два крупнейших пятна расположены у побережья от порта Камыш-Бурун до крепости Керчь. Их длина – 5,9 и 6,4 км, площадь – 0,75 и 1,07 кв. км соответственно.

Еще загрязнение видно южнее — между поселками Набережное и Героевское.

Местные жители в районе Аршинцево нашли на берегу птицу, полностью покрытую мазутом.

Фото: «Крымский ветер»

