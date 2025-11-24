Мазутные пятна появились в Керченском проливе – есть первые жертвы среди птиц
23:12, 24 ноября 2025
Спутники зафиксировали масштабное загрязнение – мазутные пятна длиной до 6 км.
В Керченском проливе зафиксировано несколько крупных мазутных пятен. Об этом сообщает «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.
Два крупнейших пятна расположены у побережья от порта Камыш-Бурун до крепости Керчь. Их длина – 5,9 и 6,4 км, площадь – 0,75 и 1,07 кв. км соответственно.
Еще загрязнение видно южнее — между поселками Набережное и Героевское.
Местные жители в районе Аршинцево нашли на берегу птицу, полностью покрытую мазутом.
Фото: «Крымский ветер»
