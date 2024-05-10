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Залишали автівки на велосипедних смугах: у Києві покарали низку «героїв паркування»

23:12, 10 травня 2024
У столиці оштрафували водіїв, які перешкоджали руху велосипедистів.
Залишали автівки на велосипедних смугах: у Києві покарали низку «героїв паркування»
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У Києві поліцейські притягнули до відповідальності водіїв, які залишають свої автівки на велосипедних смугах.

Патрульна поліція Києва нагадала, що велосипедна смуга призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини вулиці чи дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88. Цей інформаційно-вказівний знак позначає виділену на проїзній частині велосипедну смугу.

Якщо велосипедна смуга відокремлена від основної проїзної частини розміткою 1.2 «Широка суцільна лінія», знак 5.88 «Велосипедна смуга» у поєднанні з табличкою 7.9  «Смуга руху» розташовується над виділеною велосипедною смугою на її початку та повторюється після кожного перехрестя до її закінчення.

Водії, які нехтують правилами дорожнього руху та перешкоджають рух велосипедистів отримують покарання у вигляді штрафу на суму 340 гривень.

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