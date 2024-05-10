Практика судів
  1. В Україні

У Черкасах зіткнулися тролейбус та пожежна машина: серед постраждалих є дитина

23:30, 10 травня 2024
В результаті ДТП пошкоджено п'ять авто.
У Черкасах зіткнулися тролейбус та пожежна машина: серед постраждалих є дитина
Джерело фото: поліція Черкаської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні зіткнулися тролейбус та пожежна машина, в результаті чого травмувалася 61-річна жінка та одна неповнолітня. Пошкоджено п'ять автомобілів. Про це повідомила поліція Черкаської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля MAN, рухаючись з увімкненими проблисковими маячками та спецсигналами, перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора і допустив зіткнення з тролейбусом. Від удару некерований пасажирський транспорт виїхав на тротуар, де пошкодив п'ять припаркованих авто.

Унаслідок аварії постраждала 61-річна пасажирка тролейбуса, яку з травмами госпіталізували до лікарні. Також легкі травми зазнала одна неповнолітня дівчина, яка перебуває в дитячій лікарні на дообстеженні медиками.

Лікарі також оглянули чотирьох пасажирів, серед яких троє неповнолітніх, та чотирьох працівників ДСНС, які від госпіталізації відмовилися.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту проводять досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

На місці події працювали патрульні поліцейські, які забезпечували перекриття та регулювання дорожнього руху. Наразі працівники ДСНС ліквідовують наслідки аварії.

Джерело фото: поліція Черкаської області

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстрували проект про оприлюднення фактичного перебування військовозобов’язаних родичів міністрів і топ-чиновників

Пропонується оприлюднити інформацію щодо місцезнаходження військовозобов’язаних осіб – близьких родичів міністрів, а також діючих державних службовців категорій «А» та «Б» за період з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

Кабмін пропонує змінити механізм передислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ

Передислокація буде здійснюватися за рішенням Генштабу за погодженням з Міністерством оборони.

Кабмін врегулював запуск Електронного кабінету військовозобов’язаного і затвердив порядок перевірки дійсності військових квитків у чоловіків за кордоном

Уряд затвердив Порядок ведення Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», який визначає порядок доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного.

Перевіряти військовий квиток, затримувати і доставляти до ТЦК, вносити дані про ухилянтів до баз даних – які нові повноваження з’являться у поліції

Не лише представник ТЦК, але й поліцейський зможе перевірити через «Оберіг» факт того, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка.

Верховна Рада схвалила зміни до Кодексу з процедур банкрутства щодо превентивної реструктуризації

КУПБ доповнюється визначенням змісту поняття «загроза неплатоспроможності», під якою розуміється фінансово-господарський стан боржника, який характеризується наявністю обставин, які підтверджують, що боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі у строк передбачений для виконання цих зобов’язань.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси