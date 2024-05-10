У Черкасах зіткнулися тролейбус та пожежна машина: серед постраждалих є дитина

В результаті ДТП пошкоджено п'ять авто.

Джерело фото: поліція Черкаської області

У Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні зіткнулися тролейбус та пожежна машина, в результаті чого травмувалася 61-річна жінка та одна неповнолітня. Пошкоджено п'ять автомобілів. Про це повідомила поліція Черкаської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля MAN, рухаючись з увімкненими проблисковими маячками та спецсигналами, перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора і допустив зіткнення з тролейбусом. Від удару некерований пасажирський транспорт виїхав на тротуар, де пошкодив п'ять припаркованих авто.

Унаслідок аварії постраждала 61-річна пасажирка тролейбуса, яку з травмами госпіталізували до лікарні. Також легкі травми зазнала одна неповнолітня дівчина, яка перебуває в дитячій лікарні на дообстеженні медиками.

Лікарі також оглянули чотирьох пасажирів, серед яких троє неповнолітніх, та чотирьох працівників ДСНС, які від госпіталізації відмовилися.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту проводять досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

На місці події працювали патрульні поліцейські, які забезпечували перекриття та регулювання дорожнього руху. Наразі працівники ДСНС ліквідовують наслідки аварії.

Джерело фото: поліція Черкаської області

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