Во Львове открылся крупнейший в Украине центр протезирования и ортезирования

Во Львове при поддержке Германии открыли UNBROKEN для людей, которые получили тяжелые ранения из-за российских ударов.

Источник фото: hromadske

Во Львове открыли крупнейший в Украине центр протезирования и ортезирования UNBROKEN при поддержке правительства Германии. Об этом сообщает пресс-служба организации GIZ Ukraine, которая участвовала в создании этого центра, пишет hromadske.

Новый центр занимает площадь 1000 м² и имеет целью облегчить жизнь людей, которые получили тяжелые ранения из-за российских ударов. Здесь расположены центр изготовления протезов, аудитории для обучения и исследований, комнаты для примерки и испытания протезов, а также внутренний дворик для отдыха. Планируется изготовление 1200 протезов в год.

Член правления GIZ Ukraine Ингрид-Габриэла Хофен отметила, что этот центр поможет обеспечить необходимое здравоохранение в Украине, а также подготовить специалистов для изготовления протезов.

Генеральный директор Первого медобъединения Львова Олег Самчук считает, что новый центр значительно увеличит мощности производства протезов в Украине и поможет людям быстрее получить необходимые конечности.

Кроме того, Центр должен стать важным учебным хабом в Украине, где будут проводиться обучение и исследования по протезированию и разработки украинских стартапов. В конце мая здесь начнется международный учебный модуль Human Study.

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