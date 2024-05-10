В Черкассах отремонтировали укрытие, которое может содержать 1700 человек

В Черкассах еще одно укрытие приведено в надлежащее техническое состояние и готовность к защите горожан.

По иску прокурора еще одно укрытие в Черкассах приведено в надлежащее техническое состояние и готовность к защите местного населения. Суд обязал балансодержателя хранилища, расположенного в Юго-Западном микрорайоне города, площадью 1296 кв.м, обеспечить его готовность к укрытию жителей. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Выполнение судебного решения обеспечено, и защитное сооружение, предназначенное для одновременного укрытия 1700 человек, приведено в надлежащее техническое состояние. Это подтверждено актом оценки состояния готовности защитного сооружения гражданской защиты.

Отмечается, что в условиях возможного военного положения надлежащее функционирование защитных сооружений гражданской защиты становится чрезвычайно важным для сохранения жизни и здоровья местного населения.

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