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В Киеве задержали дельцов, предлагавших 1 миллион долларов одному из офицеров Главного следственного управления СБУ

18:27, 10 мая 2024
За взятку фигуранты хотели, чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, владеющей одним из крупнейших карьеров в Винницкой области.
В Киеве задержали дельцов, предлагавших 1 миллион долларов одному из офицеров Главного следственного управления СБУ
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В Киеве задержали дельцов, которые предлагали 1 миллион долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности. Об этом сообщает СБУ.

Указано, что за эту сумму фигуранты хотели, чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, владеющей одним из крупнейших карьеров в Винницкой области.

Для этого сотрудник СБУ должен безосновательно зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия.

Установлено, что после открытия дела рейдеры планировали под видом понятых принять участие в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности.

В дальнейшем они рассчитывали завладеть имуществом компании. И для этого просили дополнительное содействие чиновника СБУ. Однако о полученном предложении полковник СБУ сразу доложил своему руководству.

Все четыре рейдера были задержаны «на горячем» при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.

Во время обысков по местам жительства задержанных на территории столичного региона и в их автомобилях обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами сделки.

На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности сообщили всем четырем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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