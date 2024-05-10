З початку війни близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перейшли кордон із Румунією

За словами представника прикордонної поліції Румунії, у більшості випадків втікачі просять тимчасового захисту, посилаючись на небажання йти на фронт.

Від початку повномасштабної війни близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перейшли кордон із Румунією. Про це заявив представник прикордонної поліції Румунії Флорін Коман, передає «Радіо Свобода».

Він зазначив, що у більшості випадків втікачі просять захисту у Румунії, посилаючись на небажання йти на фронт.

За його словами, за весь час 19 українських чоловіків загинули у спробах потрапити до Румунії: 11 потонули, намагаючись переплисти прикордонну річку Тиса, решта загинули в горах через недостатньо теплий одяг взимку.

Однак, як зазначив Комав, жертв могло бути значно більше. За останні два роки лише в одній з чотирьох прикордонних з Україною північних провінцій – Марамуреші – румуни врятували від загибелі 108 громадян України.

Офіцер румунської поліції також каже, що після незначного зменшення кількості втікачів у 2023 році, з початку цього року тенденція знову стала зростати.

Так, у період із січня по квітень 2024 року було зафіксовано 1218 випадків незаконного перетину державного кордону з боку України, у яких загалом фігурували 2373 громадянина України. Після виявлення румунськими силовиками усі вони звернулися за тимчасовим захистом.

Раніше у Держприкордонслужбі розповіли, які суми платять ухилянти за незаконний перетин кордону.

Також у ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули при спробі незаконного перетину кордону.

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