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З початку війни близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перейшли кордон із Румунією

19:29, 10 травня 2024
За словами представника прикордонної поліції Румунії, у більшості випадків втікачі просять тимчасового захисту, посилаючись на небажання йти на фронт.
З початку війни близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перейшли кордон із Румунією
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Від початку повномасштабної війни близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перейшли кордон із Румунією. Про це заявив представник прикордонної поліції Румунії Флорін Коман, передає «Радіо Свобода».

Він зазначив, що у більшості випадків втікачі просять захисту у Румунії, посилаючись на небажання йти на фронт.

За його словами, за весь час 19 українських чоловіків загинули у спробах потрапити до Румунії: 11 потонули, намагаючись переплисти прикордонну річку Тиса, решта загинули в горах через недостатньо теплий одяг взимку.

Однак, як зазначив Комав, жертв могло бути значно більше. За останні два роки лише в одній з чотирьох прикордонних з Україною північних провінцій – Марамуреші – румуни врятували від загибелі 108 громадян України.

Офіцер румунської поліції також каже, що після незначного зменшення кількості втікачів у 2023 році, з початку цього року тенденція знову стала зростати.

Так, у період із січня по квітень 2024 року було зафіксовано 1218 випадків незаконного перетину державного кордону з боку України, у яких загалом фігурували 2373 громадянина України. Після виявлення румунськими силовиками усі вони звернулися за тимчасовим захистом.

Раніше у Держприкордонслужбі розповіли, які суми платять ухилянти за незаконний перетин кордону.

Також у ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули при спробі незаконного перетину кордону.

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