США объявили о новом пакете помощи Украине на $400 млн: что в него войдет

Украина получит ракеты для Patriot, зенитные ракеты Stinger и другое вооружение.

Фото: 24tv.ua

В пятницу, 10 мая, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов. Сообщения об этом официально опубликовали на сайте Белого дома.

По данным Politico, в пакет войдет оружие, уже находящееся на складах Соединенных Штатов, а, следовательно, может быть немедленно отправлено Украине.

Речь идет о новых ракетах Patriot, зенитных ракетах Stinger, боевых машинах Bradley, машинах с защитой от мин и засад (MRAP), противотанковых гранатометах Javelin и других боеприпасах.

Ранее стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.

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