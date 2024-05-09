США готують новий пакет військової допомоги для України

США планують відновити темпи надання допомоги Україні.

Сполучені Штати готуються до надання нового пакету військової допомоги для України в рамках вже передбаченого фінансування. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер.

За його словами, США планують відновити темпи надання допомоги Україні, як це було до багатомісячної перерви у зв'язку з боротьбою за законопроєкт щодо фінансування.

«Ми працюємо над іншими пакетами. Думаю, можна очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому перебували до перерви у фінансуванні», – зазначив він.

Однак Міллер не уточнив конкретний термін, коли можна чекати на новий пакет допомоги.

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