США готовят новый пакет военной помощи для Украины

США планируют возобновить темпы предоставления помощи Украине.

Соединенные Штаты готовятся к предоставлению нового пакета военной помощи для Украины в рамках уже предусмотренного финансирования. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

По его словам, США планируют возобновить темпы оказания помощи Украине, как это было до многомесячного перерыва в связи с борьбой за законопроект о финансировании.

"Мы работаем над другими пакетами. Думаю, можно ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании", - отметил он.

Однако Миллер не уточнил конкретный срок, когда можно ждать новый пакет помощи.

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