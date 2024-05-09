Враг готовится: в Чернигове предупредили о возможных ударах по критической инфраструктуре

Жителей Чернигова призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Оккупанты могут готовить удары по критической инфраструктуре Чернигова, предупредил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"В случае воздушной тревоги прошу не игнорировать ее и проходить в укрытие. Избегайте мест скопления людей и не находитесь рядом с объектами критической инфраструктуры", - отметил он.

Брижинский. напомнил, что к объектам критической инфраструктуры относятся:

телерадиовежи;

теплоэлектростанции;

газораспределительные станции;

административные здания органов местной власти и т.д.

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