Практика судов
  1. В Украине

Украинские пилоты завершают обучение на F-16

12:52, 9 мая 2024
По словам представителя Воздушных сил, когда в Украину прибудут F-16, украинские пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач.
Украинские пилоты завершают обучение на F-16
Источник фото: pixabay.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские пилоты активно готовятся к получению и эксплуатации американских истребителей F-16. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш во время телемарафона.

По его словам, обучение пилотов на F-16 уже практически завершено, и когда эти истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы выполнять различные задачи.

"Мы уже имеем летчиков, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе", - подчеркнул он.

Евлаш также заметил, что для эффективной защиты воздушного пространства Украины от российских атак нужно не одно десяток самолетов типа F-16. Он подчеркнул, что эти истребители являются надежными средствами для борьбы с малоразмерными целями, включая крылатые ракеты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский назначил Александра Трепака новым командующим Сил специальных операций ВСУ

Другим Указом Президент назначил Дмитрия Герегу командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы

Президент подписал Указ об увольнении по состоянию здоровья Валерия Залужного с военной службы

Верховная Рада уменьшила штрафы за нарушение правил хранения непродовольственной продукции для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения

Также парламент разрешил фиксировать процесс проведения проверок на видео.

Штрафы для бизнеса за игнорирование распоряжений ТЦК подняли до 59,5 тысяч грн

Предприятия, не выполняющие требования ТЦК, смогут получить штраф до 59,5 тысячи грн.

Политические партии освободят от ответственности за неподачу в НАПК данных об имуществе и доходах, если их ячейки находятся на территории боевых действий

Сам факт нахождения местной организации политической партии на территории, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированной территории, даст право не объяснять причины неполучения соответствующей информации и соответственно освободит политическую партию от ответственности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області