Украинские пилоты завершают обучение на F-16

По словам представителя Воздушных сил, когда в Украину прибудут F-16, украинские пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач.

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Украинские пилоты активно готовятся к получению и эксплуатации американских истребителей F-16. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш во время телемарафона.

По его словам, обучение пилотов на F-16 уже практически завершено, и когда эти истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы выполнять различные задачи.

"Мы уже имеем летчиков, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе", - подчеркнул он.

Евлаш также заметил, что для эффективной защиты воздушного пространства Украины от российских атак нужно не одно десяток самолетов типа F-16. Он подчеркнул, что эти истребители являются надежными средствами для борьбы с малоразмерными целями, включая крылатые ракеты.

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