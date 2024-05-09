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В Великобритании построят первый в Европе завод по производству топлива для АЭС нового поколения

12:34, 9 мая 2024
HALEU – это топливо, необходимое для питания следующего поколения ядерных энергетических проектов.
В Великобритании построят первый в Европе завод по производству топлива для АЭС нового поколения
Иллюстративное фото из открытых источников
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Великобритания инвестирует более 250 миллионов долларов в строительство первого в Европе завода по производству высокопробного низкообогащенного урана (HALEU). Об этом сообщает Reuters.

Указано, что новый тип топлива необходим для питания следующего поколения ядерных энергетических проектов.

«В рамках усилий, направленных на достижение климатических целей и повышения энергетической безопасности, Британия стремится увеличить мощность своей атомной энергетики к 2050 году до 24 гигаватт, что эквивалентно примерно четверти прогнозируемого спроса на электроэнергию, с примерно 14% сегодня», - говорится в сообщении.

По словам министра ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии Британии Эндрю Боуи, топливо будет необходимо для нового типа модульных реакторов, поэтому наличие большего количества этой технологии в Британии будет означать возможность удовлетворения спроса из внутреннего источника.

Британия выделила компании Urenco, занимающейся обогащением урана, 196 млн. фунтов стерлингов на строительство завода в Чешире, на северо-западе Англии, который обеспечит около 400 рабочих мест.

Предполагается, что новый завод будет готов производить топливо к 2031 году для использования на внутреннем рынке или экспорте.

Многие фирмы, разрабатывающие современные ядерные реакторы, возлагаются на HALEU, но основной компанией, продающей сейчас коммерческие партии топлива, является TENEX, входящая в состав российской государственной энергетической компании «Росатом».

HALEU обогащается до уровня до 20%, а не до 5% как уран, работающий на большинстве существующих атомных электростанций.

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