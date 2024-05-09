У Великій Британії побудують перший в Європі завод із виробництва палива для АЕС нового покоління

HALEU – це паливо, яке буде необхідне для живлення наступного покоління ядерних енергетичних проєктів.

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Велика Британія інвестує понад 250 мільйонів доларів у будівництво першого в Європі заводу з виробництва високопробного низькозбагаченого урану (HALEU). Про це повідомляє Reuters.

Вказано, що новий тип палива буде необхідний для живлення наступного покоління ядерних енергетичних проєктів.

«В рамках зусиль, спрямованих на досягнення кліматичних цілей і підвищення енергетичної безпеки, Британія прагне збільшити потужність своєї атомної енергетики до 2050 року до 24 гігават, що еквівалентно приблизно чверті прогнозованого попиту на електроенергію, з приблизно 14% сьогодні», – йдеться в повідомленні.

За словами міністра ядерної енергетики та відновлюваних джерел енергії Британії Ендрю Боуї, паливо буде необхідним для нового типу модульних реакторів, тому наявність більшої кількості цієї технології у Британії означатиме можливість задоволення попиту з внутрішнього джерела.

Британія виділила компанії Urenco, що займається збагаченням урану, 196 млн фунтів стерлінгів на будівництво заводу в Чеширі, на північному заході Англії, який забезпечить близько 400 робочих місць.

Передбачається, що новий завод буде готовий виробляти паливо до 2031 року для використання на внутрішньому ринку або на експорт.

Багато фірм, що розробляють сучасні ядерні реактори, покладаються на HALEU, але основною компанією, яка зараз продає комерційні партії палива, є TENEX, що входить до складу російської державної енергетичної компанії «росатом».

HALEU збагачується до рівня до 20%, а не до 5%, як уран, що працює на більшості існуючих атомних електростанцій.

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