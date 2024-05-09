Українські пілоти завершують навчання на F-16

За словами речника Повітряних сил, коли в Україну прибудуть F-16, українські пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань.

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Українські пілоти активно готуються до отримання та експлуатації американських винищувачів F-16. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш під час телемарафону.

За його словами, навчання пілотів на F-16 вже практично завершено, і коли ці винищувачі прибудуть в Україну, льотчики будуть готові виконувати різноманітні завдання.

«Ми вже маємо льотчиків, які завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну, звичайно, ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань у повітряному просторі в українському неб», - підкреслив він.

Євлаш також зауважив, що для ефективного захисту повітряного простору України від російських атак потрібно не одне десяток літаків типу F-16. Він підкреслив, що ці винищувачі є надійними засобами для боротьби з малорозмірними цілями, включаючи крилаті ракети.

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