Ворог готується: у Чернігові попередили про можливі удари по критичній інфраструктурі

Окупанти можуть готувати удари по критичній інфраструктурі Чернігова, попередив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
"У разі повітряної тривоги прошу не ігнорувати її та проходити в укриття. Уникайте місць скупчення людей та не перебувайте поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", - зазначив він.
Брижинський нагадав, що до об'єктів критичної інфраструктури належать:
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