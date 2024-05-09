Ворог готується: у Чернігові попередили про можливі удари по критичній інфраструктурі

Жителів Чернігова закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Окупанти можуть готувати удари по критичній інфраструктурі Чернігова, попередив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"У разі повітряної тривоги прошу не ігнорувати її та проходити в укриття. Уникайте місць скупчення людей та не перебувайте поруч з обʼєктами критичної інфраструктури", - зазначив він.

Брижинський нагадав, що до об'єктів критичної інфраструктури належать:

телерадіовежі;

теплоелектростанції;

газорозподільчі станції;

адміністративні будівлі органів місцевої влади тощо.

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