рф наращивает военное присутствие у границы с Сумской областью, — Генштаб

Враг наращивает военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Иллюстративное фото из открытых источников

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россия наращивает военное присутствие у границы с Сумской областью. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Генштаб обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 10 мая.

В частности, на Северском направлении противник наращивает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Карповичи, Прогресс Черниговской области; Чернацкое, Ястребщина, Уланово Сумской области.

Ранее мы писали, что в Сумской области фиксируют попытки проникновения ДРГ.

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