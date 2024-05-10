В Беларуси отстраивают старую военную базу, на которой россияне будут хранить ядерное оружие, — СМИ

Площадка для хранения российского ядерного оружия расположена примерно в 180 километрах к северу от границы с Украиной.

В Беларуси близ города Осиповичи началось строительство хранилища для российского тактического ядерного оружия. Еще с советских времен там размещалась военная база. Об этом сообщает газета The New York Times, проанализировав спутниковые снимки от Maxar.

Площадка для хранения российского ядерного оружия, пишет NYT, расположена примерно в 180 километрах к северу от границы с Украиной.

В частности, вблизи Осиповичей появилась новая зона с высоким уровнем безопасности, окруженная трехслойным ограждением. На снимках также видна крытая грузовая площадка, соединенная с подземным бункером советских времен.

Базу прикрывает ПВО, впервые замеченная на снимках в середине 2023 года. С сентября одна из систем ПВО была развернута в поле примерно в 1,5 км от бункера.

Также вблизи базы есть часть «Искандеров», которые могут запускать ракеты с ядерными зарядами.

Независимый консультант и бывший сотрудник Агентства Пентагона по уменьшению оборонной угрозы Уильям Мун отметил, что структура построенных объектов напоминает российские хранилища ядерных боеголовок, которые он видел своими глазами. В то же время Ганс Кристенсен из Федерации американских ученых уточняет, что в последние недели строительство вошло в новую фазу.

Газета подчеркивает, что сама база раньше являлась ядерным объектом, поэтому она подходит для хранения подобного оружия. Ее построили еще в 1960-х годах во время Холодной войны.

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