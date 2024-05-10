У Білорусі відбудовують стару військову базу, на якій росіяни зберігатимуть ядерну зброю, — ЗМІ

Майданчик для зберігання російської ядерної зброї розташований за приблизно 180 кілометрів на північ від кордону з Україною.

У Білорусі поблизу міста Осиповичі почалось будівництво сховища для російської тактичної ядерної зброї. Ще з радянських часів там розташовувалась військова база. Про це повідомляє газета The New York Times, проаналізувавши супутникові знімки від Maxar.

Майданчик для зберігання російської ядерної зброї, пише NYT, розташований за приблизно 180 кілометрів на північ від кордону з Україною.

Зокрема, поблизу Осиповичів зʼявилася нова зона з високим рівнем безпеки, оточена тришаровою огорожею. На знімках також видно критий вантажний майданчик, зʼєднаний з підземним бункером радянських часів.

Базу прикриває ППО, яку вперше помітили на знімках в середині 2023 року. З вересня одна з систем ППО була розгорнута в полі приблизно за 1,5 км від бункера.

Також поблизу бази є частина з «Іскандерами», які можуть запускати ракети з ядерними зарядами.

Незалежний консультант і колишній співробітник Агентства Пентагону зі зменшення оборонної загрози Вільям Мун зазначив, що структура побудованих обʼєктів нагадує російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив на власні очі. Водночас Ганс Крістенсен з Федерації американських вчених уточнює, що останніми тижнями будівництво увійшло в нову фазу.

Газета підкреслює, що сама база раніше була ядерним обʼєктом, тому вона підходить для зберігання подібної зброї. Її збудували ще в 1960-х роках під час Холодної війни.

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