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У Верховній Раді зареєстрували проект про оприлюднення фактичного перебування військовозобов’язаних родичів міністрів і топ-чиновників

21:09, 10 травня 2024
Пропонується оприлюднити інформацію щодо місцезнаходження військовозобов’язаних осіб – близьких родичів міністрів, а також діючих державних службовців категорій «А» та «Б» за період з 24 лютого 2022 року по теперішній час.
У Верховній Раді зареєстрували проект про оприлюднення фактичного перебування військовозобов’язаних родичів міністрів і топ-чиновників
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У Верховній Раді зареєстровано проект Постанови 11253 про звернення до Кабінету Міністрів України щодо оприлюднення інформації стосовно фактичного місцезнаходження/перебування військовозобов’язаних осіб - близьких родичів керівників органів державної влади за період з 24.02.2022 року по теперішній час. Авторами виступають народні депутати Сергій Кузьміних, Анна Скороход та Георгій Мазурашу.

Вони пропонують в одномісячний строк з дня прийняття цієї постанови, оприлюднити на урядовому порталі інформацію стосовно фактичного місцезнаходження/перебування військовозобов’язаних осіб (ПІБ, рік народження, ступінь споріднення) – близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, пасинок, падчерка, рідний брат/сестра) членів Кабінету Міністрів України, а також діючих державних службовців категорій «А» та «Б» за період з 24.02.2022 року по теперішній час.

В тримісячний строк з дня прийняття цієї постанови вжити передбачених законом заходів з метою правового врегулювання відносин між державою та зазначеними у п. 1 цієї Постанови військовозобов’язаними громадянами у зв’язку з необхідністю виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шляхом проходження військової служби.

Окрім того, проектом акта пропонується покласти контроль за виконанням цієї постанови на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Автор: Наталя Мамченко

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У Верховній Раді зареєстрували проект про оприлюднення фактичного перебування військовозобов’язаних родичів міністрів і топ-чиновників

Пропонується оприлюднити інформацію щодо місцезнаходження військовозобов’язаних осіб – близьких родичів міністрів, а також діючих державних службовців категорій «А» та «Б» за період з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

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