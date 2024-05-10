В Верховной Раде зарегистрировали проект об обнародовании фактического пребывания военнообязанных родственников министров и топ-чиновников

Предлагается обнародовать информацию о местонахождении военнообязанных лиц – близких родственников министров, а также действующих государственных служащих категорий «А» и «Б» за период с 24 февраля 2022 года по настоящее время.

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления 11253 об обращении в Кабинет Министров Украины об обнародовании информации о фактическом местонахождении/нахождении военнообязанных лиц - близких родственников руководителей органов государственной власти за период с 24.02.2022 по настоящее время. Авторами выступают народные депутаты Сергей Кузьминых, Анна Скороход и Георгий Мазурашу.

Они предлагают в одномесячный срок со дня принятия настоящего постановления, обнародовать на правительственном портале информацию о фактическом местонахождении/нахождении военнообязанных лиц (ФИО, год рождения, степень родства) – близких родственников (супруг, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат/сестра) членов Кабинета Министров Украины, а также действующих государственных служащих категорий «А» и «Б» за период с 24.02.2022 по настоящее время.

В трехмесячный срок со дня принятия этого постановления принять предусмотренные законом меры с целью правового урегулирования отношений между государством и указанными в п. 1 этого постановления военнообязанными гражданами в связи с необходимостью исполнением ими конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины путем прохождения военной службы.

Кроме того, проектом акта предлагается возложить контроль за исполнением этого постановления на Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.

Автор: Наталья Мамченко

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