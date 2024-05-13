Ржищевский прецедент: Высший совет правосудия призвал суды разобраться, что происходит с делами, которые касаются вопросов получения гражданства Украины

В Совете правосудия хотят осуществить масштабную ревизию дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение и касающихся вопросов, связанных с получением гражданства Украины, но пока неизвестно, насколько быстро удастся это сделать.

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Высший совет правосудия 9 мая 2024 года решил обратиться в Офис Генпрокурора, апелляционные и местные суды, а также в Государственную судебную администрацию относительно событий, которые длительное время происходили в Ржищевском городском суде Киевской области.

Напомним, что 27 марта Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила от осуществления правосудия судью Ржищевского городского суда Киевской области Светлану Козину (в 2017-2023 годах была председателем этого суда) и применила к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.

Основанием для такой реакции стали решения, принятые Светланой Козиной в делах об установлении фактов, имеющих юридическое значение и касающихся вопросов, связанных с приобретением гражданства Украины.

Еще в апреле 2021 года с жалобой на действия Светланы Козиной обратился исполнительный комитет Ржищевского городского совета. Соответственно, дисциплинарной палатой ВСП тогда было открыто дисциплинарное дело в отношении судьи. Однако, как известно, летом того же года ВСП, вследствие изменений в законодательство «временно» утратил возможность рассмотрения дисциплинарных дел.

Рассмотрение ВСП дисциплинарного дела судьи стало возможным только после формирования нового состава Совета правосудия и возобновления в октябре 2023 года дисциплинарной функции Совета правосудия.

Вторая дисциплинарная палата ВСП в марте констатировала, что в течение 2019-2023 годов судья Светлана Козина рассмотрела 40 дел по заявлениям от иностранцев об установлении факта рождения на территории Украины. Представители разных национальностей хотели получить гражданство Украины и якобы планировали переехать на территорию Украины на постоянное место жительства.

Согласно выводам ВСП, все заявления об установлении фактов рождения, поступившие в 2019-2023 годах в Ржищевский городской суд, рассматривала исключительно Светлана Козина.

Если же случалось так, что заявления об установлении факта рождения на территории Украины распределялись на других судей Ржищевского городского суда, то заявители отзывали их, а затем подавали заново, пока они не попадали на рассмотрение Светлане Козиной.

По имеющимся данным, в 34 случаях исковые заявления иностранцев были удовлетворены судьей сразу же, в трех случаях оставлены без рассмотрения, а еще в трех случаях заявления были возвращены заявителям. Такие решения Светлана Козина также выносила на основании ходатайств представителей заявителей. Затем эти исковые заявления подавались в суд заново, и в этот раз Светлана Козина уже удовлетворяла исковые требования.

Представителями иностранцев, которые хотели получить право на получение украинского гражданства, были одни и те же адвокаты – Антон Подать и Юлия Богославец.

Как было отмечено на заседании ВСП 9 мая, схема действовала следующим образом.

Указанные адвокаты обращались в Ржищевский городской суд с заявлениями об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Светлана Козина в течение 3-10 дней указанные иски рассматривала и удовлетворяла.

Во всех случаях основаниями для рассмотрения дел именно во Ржищевском городском суде были идентичные договоры аренды жилья по адресам, которые на самом деле никогда не существовали в городе Ржищеве. При этом указанные договоры аренды заключались еще и без определения необходимых идентификационных данных.

Как отметил в своей жалобе Ржищевский городской совет, все 33 адреса, которые были указаны как места расположения арендованного жилья, на самом деле не существуют в городе Ржищеве, к тому же некоторые из них «размещались» на улице, которой вообще нет в городе. Арендодателями в «договорах» были указаны лица, не проживавшие в Ржищеве.

При этом Светлана Козина вообще не предпринимала действий для проверки фактов проживания заявителей на территории города Ржищев и не проверяла правильность определения территориальной подсудности рассмотрения дел.

Заявители-иностранцы ни разу не участвовали в судебных заседаниях.

В абсолютном большинстве дел единственным доказательством рождения «родственников» иностранцев в Украине были показания «свидетелей», которые пересказывали в суде информацию (она касалась 1920-х - 1930-х годов прошлого века), которую якобы они когда-то от кого-то слышали, как правило, от лиц, уже давно умерших. При этом допрос свидетелей в судебном заседании длился всего 1-2 минуты.

«Справки» из архивов о подтверждении фактов рождения в Украине «родственников» иностранцев, которые предоставляли суду указанные адвокаты, на самом деле были поддельными – об этом Совету правосудия сообщили сами же архивы, которые отметили, что никаких справок по конкретным лицам они не предоставляли.

«Классическим» решением Светланы Козиной можно считать решение в деле по заявлению некого Довида Шварца, которое судья рассмотрела 8 июня 2023 года.

Как отметил заявитель, когда-то, еще в начале XX века, на территории современной Тернопольской области проживали его родственники. Впрочем, документы, которые это четко подтверждали бы, почти не сохранились.

Однако внезапно нашелся «свидетель», который «с чужих слов», а именно со «слов деда другого свидетеля», который уже давно умер, «и не может непосредственно дать показания в суде», все же предоставил суду соответствующие показания, которые суд и решил принять во внимание.

В итоге Светлана Козина удовлетворила исковое заявление Довида Шварца и установила факт рождения якобы его родственника на территории современной Тернопольской области в 1923 году.

Следует отметить, что в некоторых случаях местные органы власти все же смогли подать апелляционные жалобы на решение Светланы Козиной – в 7 делах Киевский апелляционный суд отменил решение судьи, отметив, что в делах имеются признаки фальсификации доказательств и нарушение правил подсудности.

В связи с этим Высший совет правосудия внес в Офис Генерального прокурора представление об обнаружении и привлечении к ответственности лиц, совершивших действия, подрывающие авторитет правосудия.

По мнению Совета правосудия, из дисциплинарного дела Светланы Козиной, усматривается, что имела место быть преступная деятельность организованной группы лиц, которая поставила на поток подделку документов, фальсификацию доказательств и т. д.

Впрочем, другие предложения докладчика – члена ВСП от прокуратуры Алексея Мельника, например, такие, как проведение аудита надлежащего автоматизированного распределения в местных общих судах за 2019-2023 годы дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение и касающихся вопросов, связанных с гражданством Украины, вызвали дискуссии среди членов ВСП.

Кроме того, Алексей Мельник предложил апелляционным судам «осуществить анализ судебной статистики, изучить и обобщить судебную практику за 2019-2023 годы по рассмотрению дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, касающихся вопросов, связанных с гражданством Украины».

«Нужно представлять объем работы. Скорее всего, так не получится сделать, как мы планируем. Нам могут сообщить, что для выполнения указанного, просто нет ресурсов. К тому же, незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда – это уже преступление. А как мы будем это устанавливать?», - отметил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко и призвал Совет правосудия более реалистично подходить к определению предложений для судов и ГСА.

Впрочем, большинство членов Совета правосудия проголосовали именно за предложение Алексея Мельника. Против указанных предложений проголосовали только председатель Верховного Суда Станислав Кравченко и члены ВСП Сергей Бурлаков и Виталий Салихов.

Таким образом, Совет правосудия 9 мая решил обратиться в Государственную судебную администрацию для назначения в пределах полномочий и проведении проверки организационного обеспечения деятельности Ржищевского городского суда Киевской области, а также проведения аудита надлежащего автоматизированного распределения в местных общих судах за 2019-2023 годы дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, касающихся вопросов, связанных с гражданством Украины.

Также, апелляционным судам предложено осуществить анализ судебной статистики, изучить и обобщить судебную практику за 2019-2023 годы по рассмотрению дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, касающихся вопросов, связанных с гражданством Украины.

Кроме того, местным общим судам предложено на собрании судей обсудить указанные в решении ВСП обстоятельства.

Что касается дела судьи Светланы Козиной, то в пленарном составе Совет правосудия рассмотрит ее историю 21 мая.

Автор: Вячеслав Хрипун

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