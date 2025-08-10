На Закарпатье пограничник создал схему «легализации» военнообязанных, которые выехали за границу через «Шлях»

За $1 200 пограничник вносил в электронные базы ложные данные о якобы пересечении границы местными жителями — без их фактического присутствия.

На Закарпатье правоохранители задержали инспектора одного из пограничных отрядов, который за деньги оформлял фиктивное возвращение в Украину мужчин призывного возраста, ранее выехавших за границу по системе «Шлях». Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области.

За $1 200 пограничник вносил в электронные базы ложные сведения о якобы пересечении границы местными жителями — без их фактического присутствия. Правоохранители задокументировали несколько эпизодов таких «услуг».

Злоумышленника задержали «с поличным» во время оформления фиктивного возвращения очередного клиента, который на самом деле находился за границей.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

