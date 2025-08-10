На Закарпатті прикордонник створив схему «легалізації» військовозобов’язаних, які виїхали за кордон через «Шлях»

За $1 200 прикордонник вносив до електронних баз неправдиві дані про нібито перетин кордону місцевими мешканцями — без їхньої фактичної присутності.

На Закарпатті правоохоронці затримали інспектора одного з прикордонних загонів, який за гроші оформлював фіктивне повернення в Україну чоловіків призовного віку, які раніше виїхали за кордон за системою «Шлях». Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.

За $1 200 прикордонник вносив до електронних баз неправдиві дані про нібито перетин кордону місцевими мешканцями — без їхньої фактичної присутності. Правоохоронці задокументували кілька епізодів таких «послуг».

Зловмисника затримали «на гарячому» під час оформлення фіктивного повернення чергового клієнта, який насправді перебував за кордоном.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

