По всій лінії фронту – важкі бої: Зеленський обговорив із Сирським посилення позицій

Особлива увага приділяється напрямкам на Харківщині, Покровському та інших напрямках Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським посилення позицій у Харківській області. За словами Президента, Головком доповів йому про ситуацію на фронті.

Глава держави наголосив, що по всій лінії фронту тривають важкі бої.

«Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського.

По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага.

Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр.

Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам», — зазначив Президент.

Раніше Генеральний штаб повідомив, що росія нарощує військову присутність біля кордону із Сумською областю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.