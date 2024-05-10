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По всій лінії фронту – важкі бої: Зеленський обговорив із Сирським посилення позицій

21:25, 10 травня 2024
Особлива увага приділяється напрямкам на Харківщині, Покровському та інших напрямках Донецької області.
По всій лінії фронту – важкі бої: Зеленський обговорив із Сирським посилення позицій
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Президент України Володимир Зеленський обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським посилення позицій у Харківській області. За словами Президента, Головком доповів йому про ситуацію на фронті.

Глава держави наголосив, що по всій лінії фронту тривають важкі бої.

«Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського.

По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага.

Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр.

Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам», — зазначив Президент.

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