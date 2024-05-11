На Київщині розриватимуть договори з підрядниками, які зривають графіки відбудови

Не всі підрядники виконують свої зобов'язання, є випадки, коли на деяких об'єктах готовність робіт ледь перевищує 15-20% і зірваний графік робіт.

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Київська обласна держадміністрація розірве договори з деякими підрядниками, які зривають графіки відбудови пошкоджених обʼєктів коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомив очільник Київської ОДА Руслан Кравченко за підсумками наради щодо відновлення пошкоджених об'єктів.

За його словами, на більшості об'єктів тривають активні роботи. На деяких з них готовність перевищує 70%, деякі – вже незабаром буде введено в експлуатацію.

«На жаль, не всі підрядники виконують свої зобов'язання. Маємо випадки, коли на деяких об'єктах готовність робіт ледь перевищує 15-20% і зірваний графік робіт.

Питання будемо вирішувати кардинально. Плануємо розривати договір з підрядником, який взявся відбудовувати садочок "Каштан" в селі Бишів. До нього будуть також застосовані штрафні санкції», - заявив Кравченко.

За його словами, адміністрація також винесла попередження ще двом підрядникам, які відновлюють декілька об'єктів.

«Ситуація аналогічна – зірваний термін виконання робіт, недостатня кількість працівників на об'єктах. Дали місяць на виправлення ситуації», - додав він.

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