Практика судів
  1. В Україні

Військовослужбовці зможуть отримувати високофункціональні протези швидше: рішення Уряду

09:21, 11 травня 2024
Нові зміни дозволяють Фонду соцзахисту оплатити новий, технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування.
Військовослужбовці зможуть отримувати високофункціональні протези швидше: рішення Уряду
Джерело фото: armyinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези, зокрема протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів 10 травня.

У Мінсоцполітики пояснюють, що раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протезу – а це, зазвичай, три роки.

Нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю оплатити новий, технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування.

Щоб розв’язати проблему, яка заважала захисникам і захисницям отримувати більш функціональні протези, Кабінет Міністрів своїм рішенням змінив Порядок № 518, прийнятий ще у 2020-му році, щоб люди, які внаслідок поранень втратили кінцівки, могли скористатися з сучасних технологій і якомога раніше повернутися до активного життя.

За словами радниці Міністра соціальної політики Олени Кульчицької, на першому етапі важливо, щоб людина пристосувалася до протезу, навчилася користуватися ним.

«Це завдання і вирішує первинне протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина оволоділа навичками користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез. Тепер наші захисники зможуть отримувати протези з додатковими можливостями набагато швидше, не чекаючи закінчення строку експлуатації першого протезу», - зазначила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як і що відбувається насправді з конкурсами в апеляційні суди та Вищий антикорупційний суд: розповідають члени ВККС

У ВККС розповіли «Судово-юридичній газеті», чого очікувати від ВККС у найближчі місяці та як Комісія готується до конкурсних процедур.

Чоловік вважав, що наявність у нього відстрочки завдяки бронюванню унеможливлює вручення йому «мобілізаційної» повістки – що вирішив апеляційний суд

Чи впливає наявність бронювання від Мінекономіки на можливість вручення особі «мобілізаційної» повістки, пояснив у своєму рішенні Шостий апеляційний адміністративний суд.

У Верховній Раді зареєстрували проект про оприлюднення фактичного перебування військовозобов’язаних родичів міністрів і топ-чиновників

Пропонується оприлюднити інформацію щодо місцезнаходження військовозобов’язаних осіб – близьких родичів міністрів, а також діючих державних службовців категорій «А» та «Б» за період з 24 лютого 2022 року по теперішній час.

Кабмін пропонує змінити механізм передислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗСУ

Передислокація буде здійснюватися за рішенням Генштабу за погодженням з Міністерством оборони.

Кабмін врегулював запуск Електронного кабінету військовозобов’язаного і затвердив порядок перевірки дійсності військових квитків у чоловіків за кордоном

Уряд затвердив Порядок ведення Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», який визначає порядок доступу до Електронного кабінету військовозобов’язаного.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси