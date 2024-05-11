Військовослужбовці зможуть отримувати високофункціональні протези швидше: рішення Уряду

Нові зміни дозволяють Фонду соцзахисту оплатити новий, технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування.

Джерело фото: armyinform

Військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези, зокрема протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів 10 травня.

У Мінсоцполітики пояснюють, що раніше учасники бойових дій могли отримувати такі протези лише після того, як закінчувався строк експлуатації первинного протезу – а це, зазвичай, три роки.

Нові зміни дозволяють Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю оплатити новий, технологічно складний і більш дороговартісний протез вже через рік після первинного протезування.

Щоб розв’язати проблему, яка заважала захисникам і захисницям отримувати більш функціональні протези, Кабінет Міністрів своїм рішенням змінив Порядок № 518, прийнятий ще у 2020-му році, щоб люди, які внаслідок поранень втратили кінцівки, могли скористатися з сучасних технологій і якомога раніше повернутися до активного життя.

За словами радниці Міністра соціальної політики Олени Кульчицької, на першому етапі важливо, щоб людина пристосувалася до протезу, навчилася користуватися ним.

«Це завдання і вирішує первинне протезування. І тільки коли кукса вже сформована, а людина оволоділа навичками користування протезом, є сенс встановлювати більш високофункціональний протез. Тепер наші захисники зможуть отримувати протези з додатковими можливостями набагато швидше, не чекаючи закінчення строку експлуатації першого протезу», - зазначила вона.

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