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У додаток Резерв+ планують додати функцію електронних направлень на ВЛК

19:30, 20 травня 2024
Військовозобов'язані зможуть не відвідувати ТЦК лише для того, щоб отримати направлення на ВЛК.
У додаток Резерв+ планують додати функцію електронних направлень на ВЛК
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У новий додаток Резерв+, в якому військовозобов’язані можуть оновити свої облікові дані, планують додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.  Про це повідомила заступниця міністра оборони України питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, цю функцію планують додати у найближчих оновленнях.

«Тобто фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку», - пояснила вона.

Також Черногоренко додала, що взаємодію і основний процес взаємодії громадянина і ВЛК потрібно також робити цифровим.

«Працюємо над цим, трохи пізніше вийдемо з нашим анонсом, що ми робимо і в контексті роботи ВЛК. Але загалом план наступний - щоб і ТЦК і СП, і військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних були максимально зручними, більшість процесів були цифровими, ті, які тільки можливо зробити цифровими, і щоб це було зручно для громадян», - додала вона.

Заступниця міністра підсумувала, що до кінця червня або на початку липня Міноборони вже матиме зовсім іншу революційну картину.

Як відомо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Тепер громадяни мають 60 днів на оновлення даних в ТЦК, ЦНАПах і в додатку Резерв+. Застосунок можна завантажити на смартфон.

У разі відображення помилок в Резерв+ в Міноборони рекомендують звернутися до ТЦК за місцем обліку.

Додамо, чи потрібно військовослужбовцям оновлювати свої дані.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг».

Також ми писали, що розсилати повістки «Укрпоштою» будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», за адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи (організації) або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). 

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