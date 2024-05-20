В приложение Резерв+ планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК

Военнообязанные смогут не посещать ТЦК только для того, чтобы получить направление на ВЛК.

В новое приложение Резерв+, в котором военнообязанные могут обновить свои учетные данные, планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, эту функцию планируется добавить в ближайших обновлениях.

«То есть фактически не совершая визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении», - пояснила она.

Также Черногоренко добавила, что взаимодействие и основной процесс взаимодействия гражданина и ВЛК следует также делать цифровым.

«Работаем над этим, чуть позже выйдем с нашим анонсом, что мы делаем и в контексте работы ВЛК. Но в целом план следующий – чтобы и ТЦК и СП, и военно-врачебная комиссия для военнообязанных были максимально удобными, большинство процессов были цифровыми, те, которые только можно сделать цифровыми, и чтобы это было удобно для граждан», - добавила она.

Заместитель министра подытожила, что к концу июня или в начале июля Минобороны уже будет иметь совсем другую революционную картину.

Как известно, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Теперь у граждан есть 60 дней на обновление данных в ТЦК, ЦНАПах и в приложении Резерв+. Приложение можно скачать на смартфон.

В случае отображения ошибок в резерв+ в Минобороны рекомендуют обратиться в ТЦК по месту учета.

Добавим, нужно ли военнослужащим обновлять свои данные.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», тратить время на ручное заполнение повесток ТЦК не потребуется – они смогут формироваться средствами Реестра «Оберег».

Также мы писали, что рассылать повестки «Укрпочтой» будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по адресу места жительства или адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены группами оповещения, в состав которых могут включаться руководитель учреждения (организации) или ФЛП, предоставляемые услуги по управлению многоквартирными домами или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

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