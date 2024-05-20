Чи потрібно військовослужбовцям оновлювати свої дані: відповідь Міноборони

Чинним військовим не потрібно оновлювати дані щодо себе, бо вони не стоять на військовому обліку.

Як відомо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Тепер громадяни мають 60 днів на оновлення даних в ТЦК, ЦНАПах і в додатку Резерв+. Застосунок можна завантажити на смартфон.

Чинним військовослужбовцям не потрібно оновлювати дані щодо себе, тож їм немає потреби завантажувати застосунок «Резерв+». Про це зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

У відомстві наголошують, що військовим не потрібно оновлювати дані щодо себе. Вони не стоять на військовому обліку, тож не можуть порушувати його правила.

«Якщо ви все ж завантажили застосунок і побачили статус «в розшуку», це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можуть звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу», — зазначила вона.

Окремо в міністерстві просять також невійськовозобов'язаних жінок не завантажувати «Резерв+» і не створювати додаткове навантаження на систему.

«Ми дуже просимо усіх, хто не є військовозобов'язаними, призовниками та резервістами, не завантажувати застосунок. Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої», – зазначили в МОУ.

Також стало відомо, скільки чоловіків оновили свої військово-облікові дані у застосунку Резерв+.

Раніше ми повідомляли, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК.