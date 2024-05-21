Строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік – постанова Кабміну

У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

Фото: military.novyny.live

Як цитують ЗМІ, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін зазначив, що постанова ВЛК дійсна протягом 5 років.

Разом з тим, постанова Кабміну від 16 травня 2024 року №560 визначає наступні строки.

Так, відповідно до цієї постанови у мирний час під час визначення призначення резервіста або військовозобов’язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ) вони проходять медичний огляд, за результатами якого таким особам оформляється довідка з висновком щодо придатності до військової служби. Строк дії такої довідки становить 5 років. Придатним до військової служби резервістам та військовозобов’язаним вручається мобілізаційне розпорядження.

Резервісти та військовозобов’язані, які в мирний час були призначені на комплектування військових частин (установ) з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання ЗСУ та інших військових формувань, призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період за результатами раніше пройдених медичних оглядів та їх опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров’я. Резервісти або військовозобов’язані, у яких відсутні скарги на стан здоров’я, на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляються.

Особи, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, направляються на ВЛК.

Громадяни, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності Указом Президента про оголошення мобілізації прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних (адреси місця проживання, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інших персональних даних), на медичний огляд не направляються.

На медичний огляд громадяни, які уточнили свої облікові дані, викликаються повісткою.

У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

Тобто, довідка діє 5 років (як сказав Лазуткін), але у мирний час.

Під час воєнного стану строк дії довідки – один рік.

Також у постанові Кабміну визначено, що медичний огляд резервістів та військовозобов’язаних може проводитися у закладах охорони здоров’я, що мають відповідний договір із НСЗУ за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік.

Втім, рішення щодо придатності резервіста та військовозобов’язаного для проходження військової служби за станом здоров’я визначається ВЛК при районному (міському) ТЦК.

У разі незгоди громадянина з рішенням ВЛК при районному (міському) ТЦК на підставі його заяви громадянин направляється для проходження військово-лікарської комісії при обласному (Київському та Севастопольському міському) ТЦК.

Рішення ВЛК при обласному (Київському та Севастопольському міському) ТЦК про придатність резервіста або військовозобов’язаного за станом здоров’я до військової служби під час мобілізації може бути скасовано штатною військово-лікарською комісією вищого рівня або оскаржено у судовому порядку.

Резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за рішенням керівника районного (міського) ТЦК видається направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

При цьому особам віком до 45 років видається направлення щодо визначення їх придатності до проходження військової служби у десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій, морській піхоті.

Направлення реєструється в журналі реєстрації за формою та видається резервісту та військовозобов’язаному під особистий підпис.

Придатність резервістів та військовозобов’язаних до військової служби за станом здоров’я кожним лікарем визначається індивідуально.

Висновки про придатність або непридатність, подані скарги та об’єктивні дані, виявлені у процесі медичного огляду, а також установлений діагноз вносяться кожним лікарем до картки обстеження та медичного огляду та до інших документів, що засвідчується особистим підписом лікаря та скріплюється його особистою печаткою, із зазначенням дати проведення медичного огляду відповідно до вимог, визначених Міноборони.

До інформації про діагноз та результати медичних втручань (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини), які вносяться до картки обстеження та медичного огляду, додається відповідний код до кожного діагнозу та результату медичних втручань за класифікацією, визначеною класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я та класифікатором медичних інтервенцій, затвердженими відповідними наказами Мінекономіки.

Документально оформлені результати проходження медичного ВЛК доставляються до ТЦК не пізніше ніж протягом наступного дня після винесення рішення (постанови) про придатність.

Рішення (постанову) ВЛК щодо придатності до проходження військової служби під час мобілізації вноситься до бази даних Реєстру «Оберіг» не пізніше ніж протягом наступного дня з дня надходження відповідного рішення до районного (міського) ТЦК.

Контроль за направленням та проходженням резервістами та військовозобов’язаними ВЛК покладається на керівника ТЦК.

Центральна ВЛК Міноборони та її територіальні підрозділи організовують та здійснюють контроль за роботою ВЛК ТЦК, розглядають скарги громадян щодо рішень військово-лікарських комісій.

Автор: Наталя Мамченко

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