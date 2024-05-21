Срок действия справки с выводом о пригодности к военной службе составляет один год – постановление Кабмина

В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и военного положения срок действия справки с выводом о годности к военной службе составляет один год.

Фото: military.novyny.live

Как цитируют СМИ, представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что постановление ВЛК действительно в течение 5 лет.

Вместе с тем, постановление Кабмина от 16 мая 2024 г. №560 определяет следующие сроки.

Так, согласно этому постановлению в мирное время при определении назначения резервиста или военнообязанного на особый период и включения его в состав военных команд для комплектования воинских частей (учреждений) они проходят медицинское освидетельствование, по результатам которого таким лицам оформляется справка с выводом о пригодности к военной службе. Срок действия такой справки составляет 5 лет. Годным к военной службе резервистам и военнообязанным вручается мобилизационное распоряжение.

Резервисты и военнообязанные, которые в мирное время были назначены на комплектование воинских частей (учреждений) с вручением мобилизационных распоряжений во время мобилизационного развертывания ВСУ и других военных формирований, призываются на военную службу во время мобилизации на особый период по результатам ранее пройденных медицинских осмотров и их опроса о наличии или отсутствии жалоб на состояние здоровья. Резервисты или военнообязанные, у которых отсутствуют жалобы на состояние здоровья, на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не направляются.

Лица, которые не проходили медицинское освидетельствование или у которых истек срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе, направляются на ВЛК.

Граждане, состоящие на военном учете и со вступлением в силу Указа Президента об объявлении мобилизации прибыли в ТЦК для уточнения своих учетных данных (адреса места жительства, номеров средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и других персональных данных), на медицинский осмотр не направляется.

На медицинское освидетельствование граждане, уточнившие свои учетные данные, вызываются повесткой.

В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с выводом о годности военной службы составляет один год.

То есть справка действует 5 лет (как сказал Лазуткин), но в мирное время.

Во время военного положения срок действия справки – один год.

Также в постановлении Кабмина определено, что медицинское освидетельствование резервистов и военнообязанных может проводиться в учреждениях здравоохранения, имеющих соответствующий договор с НСЗУ по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на соответствующий год.

Впрочем, решение о годности резервиста и военнообязанного для прохождения военной службы по состоянию здоровья определяется ВЛК при районном (городском) ТЦК.

В случае несогласия гражданина с решением ВЛК при районном (городском) ТЦК на основании его заявления гражданин направляется для прохождения военно-врачебной комиссии при областном (Киевском и Севастопольском городском) ТЦК.

Решение ВЛК при областном (Киевском и Севастопольском городском) ТЦК о годности резервиста или военнообязанного по состоянию здоровья к военной службе во время мобилизации может быть отменено штатной военно-врачебной комиссией высшего уровня или обжаловано в судебном порядке.

Резервистам и военнообязанным, которые подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, по решению руководителя районного (городского) ТЦК выдается направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

При этом лицам в возрасте до 45 лет выдается направление определения их пригодности к прохождению военной службы в десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций, морской пехоте.

Направление регистрируется в журнале регистрации по форме и выдается резервисту и военнообязанному под личную подпись.

Пригодность резервистов и военнообязанных к военной службе по состоянию здоровья каждым врачом определяется индивидуально.

Выводы о пригодности или непригодности, поданные жалобы и объективные данные, выявленные в процессе медицинского осмотра, а также установленный диагноз вносятся каждым врачом в карточку обследования и медицинского осмотра и другие документы, что удостоверяется личной подписью врача и скрепляется его личной печатью, с указанием даты проведения медицинского осмотра в соответствии с требованиями, определенными Минобороны.

К информации о диагнозе и результатах медицинских вмешательств (применение методов диагностики, профилактики или лечения, связанных с воздействием на организм человека), которые вносятся в карту обследования и медицинского осмотра, прилагается соответствующий код к каждому диагнозу и результату медицинских вмешательств по классификации, определенной классификатором болезней и родственных проблем здравоохранения и классификатором медицинских интервенций, утвержденными соответствующими приказами Минэкономики.

Документально оформленные результаты прохождения медицинского ВЛК доставляются в ТЦК не позднее чем на следующий день после вынесения решения (постановления) о пригодности.

Решение (постановление) ВЛК о пригодности к прохождению военной службы во время мобилизации вносится в базу данных Реестра «Оберег» не позже, чем на следующий день со дня поступления соответствующего решения в районный (городской) ТЦК.

Контроль за направлением и прохождением резервистов и военнообязанных ВЛК возлагается на руководителя ТЦК.

Центральная ВЛК Минобороны и ее территориальные подразделения организуют и осуществляют контроль за работой ВЛК ТЦК, рассматривают жалобы граждан о решениях военно-врачебных комиссий.

Автор: Наталья Мамченко

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