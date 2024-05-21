В Харькове будут судить мужчину, который в Telegram-канале публиковал места выдачи повесток

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Харькове будут судить мужчину, распространявшего информацию о местах выдачи повесток. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Указано, что в суд направлен обвинительный акт в отношении 49-летнего мужчины по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину харьковчанин систематически распространял в Telegram-каналах информацию о местах нахождения сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также времени фактического проведения мобилизационных мероприятий. Посты сопровождались фотографиями и видео, на которых изображены военнослужащие ТЦК.

При этом формулировки, используемые мужчиной, дискредитируют работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

«Распространение сообщений о местах выдачи повесток создавало предпосылки для того, чтобы военнообязанные граждане Украины могли избежать призыва на военную службу. Кроме того, действия обвиняемого приводили к росту напряжения в обществе, наносили ущерб авторитету ВСУ и взрывали обороноспособность нашего государства», — отметили в прокуратуре.

Суд обвиняемый ожидает, находясь под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Его будут судить в Московском районном суде г. Харькова.

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