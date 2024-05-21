Руководитель филиала «Киевоблгаза» погорел на взятке в 250 000 грн за подключение газоснабжения

В Киевской области разоблачено и сообщено о подозрении руководителю филиала ПАО «Киевоблгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по факту получения неправомерной выгоды.
Как сообщила Киевская областная прокуратура, подозреваемый получил от представителя застройщика 250 тыс. грн неправомерной выгоды.
«Именно в такую сумму он оценил беспрепятственное подключение центрального газоснабжения к земельному участку, на котором планируется строительство таунхаусов», - пишет прокуратура.
Мужчину задержали «на горячем» при передаче всей суммы взятки. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.