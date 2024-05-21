Руководитель филиала «Киевоблгаза» погорел на взятке в 250 000 грн за подключение газоснабжения

Чиновник просил взятку за беспрепятственное подключение центрального газоснабжения к земельному участку, на котором планируется возведение таунхаусов.

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В Киевской области разоблачено и сообщено о подозрении руководителю филиала ПАО «Киевоблгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, подозреваемый получил от представителя застройщика 250 тыс. грн неправомерной выгоды.

«Именно в такую сумму он оценил беспрепятственное подключение центрального газоснабжения к земельному участку, на котором планируется строительство таунхаусов», - пишет прокуратура.

Мужчину задержали «на горячем» при передаче всей суммы взятки. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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