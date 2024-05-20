Раде предлагают уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы во время войны

Заокнопроект возвращает норму, которая предусматривает право одного из супругов – как мужчины, так и женщины – на увольнение с военной службы, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

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Комитет по правам человека рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении и в целом законопроект №11226, уравнивающий в правах на увольнение с военной службы во время войны женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет.

Законопроект №11226 о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе» об обеспечении равных прав женщины и мужчины на увольнение с военной службы во время действия военного положения, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) по возрасту до 18 лет, зарегистрировано в парламенте 30 апреля.

Документ, в частности, возвращает норму к закону «О воинской обязанности и военной службе», которая действовала до вступления в силу закона о мобилизации и предусматривала право одного из супругов – как мужа, так и женщины – на увольнение с военной службы, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, внес изменение в закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой во время военного положения может быть уволена с военной службы только жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) младше 18 лет.

«Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Одной из наиболее обсуждаемых новелл, введенных постановлениями Правительства относительно порядка вручения повесток, является фактически «заочное» оповещение военнообязанного, когда его подпись под повесткой не потребуется, и она будет считаться уведомленной. А именно, когда лицо не сообщило ТЦК реальный адрес, ему было отправлено повестку через «Укрпочту», но по последнему известному ТЦК адресу такое лицо не находится. Соответственно, дальше будет открываться путь к заочным штрафам, открытию исполнительного производства и взысканию с лица соответствующих средств или имущества.

Стало известно, когда ТЦК сможет отправлять повестки по почте и они будут считаться врученными в случае проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

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