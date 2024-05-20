Раді пропонують зрівняти жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, у праві на звільнення з військової служби під час війни

Заокнопроект повертає норму, яка передбачає право одного з подружжя - як чоловіка, так і жінки - на звільнення з військової служби, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

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Комітет з питань прав людини рекомендує Верховній Раді ухвалити в першому читанні та в цілому законопроект №11226, що зрівнює в правах на звільнення з військової служби під час війни жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років.

Законопроект №11226 про внесення змін до закону «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо забезпечення рівних прав жінки та чоловіка на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, якщо обидва з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років, зареєстровано у парламенті 30 квітня.

Документ, зокрема, повертає норму до закону «Про військовий обов'язок і військову службу», яка діяла до набрання чинності законом про мобілізацію і передбачала право одного з подружжя - як чоловіка, так і жінки - на звільнення з військової служби, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, вніс зміну до закону «Про військовий обов'язок і військову службу», згідно з якою під час воєнного стану може бути звільнено з військової служби тільки дружину, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

«Судово-юридична газета» розповіла про основні новели закону.

Однією з найбільш обговорюваних новел, введених постановами Уряду стосовно порядку вручення повісток, є фактично «заочне» оповіщення військовозобов’язаного, коли його підпис під повісткою не буде потрібен, і він буде вважатися повідомленим. А саме, коли особа не повідомила ТЦК реальну адресу, їй було надіслано повістку через «Укрпошту», але за останньою відомою ТЦК адресою така особа не знаходиться. Відповідно, далі відкриватиметься шлях до заочних штрафів, відкриття виконавчого провадження і стягнення з особи відповідних коштів чи майна.

Стало відомо, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

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