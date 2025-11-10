  1. В Україні
  2. / У світі

Зеленський закликав Європу позичити Patriot та поперед про можливий другий фронт РФ проти ЄС

08:45, 10 листопада 2025
Президент розповів The Guardian про потреби в ППО, відносини з Трампом і підтримку короля Чарльза.
Зеленський закликав Європу позичити Patriot та поперед про можливий другий фронт РФ проти ЄС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian розповів про плани замовити 27 комплексів Patriot у США та попросив європейські країни тимчасово надати Україні наявні системи ППО. Він також попередив про ризик російської атаки на Європу та поділився думками про відносини з Дональдом Трампом.

Потреба в протиповітряній обороні

Зеленський активно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити Україну від російських ракетних і дронових атак. Київ планує замовити 27 зенітно-ракетних комплексів Patriot у США, але на час їхнього виробництва просить європейські держави позичити Україні свої комплекси.

Загроза другого фронту в Європі

Президент вважає реальним сценарієм відкриття Росією другого фронту проти однієї з європейських країн ще до завершення війни в Україні. «Я вважаю, що так. Він (Путін – ред.) може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може зробити і те, й інше одночасно», — наголосив Зеленський, вказавши на зростання російських провокацій і диверсій у Європі. За його словами, невдачі Путіна в Україні можуть підштовхнути його до атак на інші території в будь-який момент, навіть під час війни.

Любов до українців і підтримка країни

Зеленський висловив любов до українського народу, визнавши, що громадяни різні, як у будь-якій державі. «Мені важко в Україні через війну, але я хочу бути тут і максимально допомогти», — підкреслив він.

Відносини з Трампом

Описуючи стосунки з Дональдом Трампом, Зеленський назвав їх «нормальними», «діловими» та «конструктивними». Він спростував чутки про бурхливу перепалку під час зустрічі в Білому домі в жовтні, заперечивши, що Трамп відкидав мапи лінії фронту. «Він нічого не кинув. Я впевнений», — сказав президент. На запитання, чи боїться він Трампа, як, за його словами, «всі у світі», Зеленський відповів: «Ні, ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?»

Він також відзначив роль британського короля Чарльза, який відігравав ключову, але непублічну роль у нормалізації відносин із Трампом після сварки в Овальному кабінеті в лютому. «Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, "чутливий" – це не зовсім те слово. Він дуже підтримує», — додав Зеленський.

Додамо, під час інтерв’ю Володимира Зеленського для The Guardian у Маріїнському палаці раптово зникло світло.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія зброя Європа Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський Велика Британія ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]