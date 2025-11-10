Зеленський закликав Європу позичити Patriot та поперед про можливий другий фронт РФ проти ЄС

Президент розповів The Guardian про потреби в ППО, відносини з Трампом і підтримку короля Чарльза.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian розповів про плани замовити 27 комплексів Patriot у США та попросив європейські країни тимчасово надати Україні наявні системи ППО. Він також попередив про ризик російської атаки на Європу та поділився думками про відносини з Дональдом Трампом.

Потреба в протиповітряній обороні

Зеленський активно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити Україну від російських ракетних і дронових атак. Київ планує замовити 27 зенітно-ракетних комплексів Patriot у США, але на час їхнього виробництва просить європейські держави позичити Україні свої комплекси.

Загроза другого фронту в Європі

Президент вважає реальним сценарієм відкриття Росією другого фронту проти однієї з європейських країн ще до завершення війни в Україні. «Я вважаю, що так. Він (Путін – ред.) може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може зробити і те, й інше одночасно», — наголосив Зеленський, вказавши на зростання російських провокацій і диверсій у Європі. За його словами, невдачі Путіна в Україні можуть підштовхнути його до атак на інші території в будь-який момент, навіть під час війни.

Любов до українців і підтримка країни

Зеленський висловив любов до українського народу, визнавши, що громадяни різні, як у будь-якій державі. «Мені важко в Україні через війну, але я хочу бути тут і максимально допомогти», — підкреслив він.

Відносини з Трампом

Описуючи стосунки з Дональдом Трампом, Зеленський назвав їх «нормальними», «діловими» та «конструктивними». Він спростував чутки про бурхливу перепалку під час зустрічі в Білому домі в жовтні, заперечивши, що Трамп відкидав мапи лінії фронту. «Він нічого не кинув. Я впевнений», — сказав президент. На запитання, чи боїться він Трампа, як, за його словами, «всі у світі», Зеленський відповів: «Ні, ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?»

Він також відзначив роль британського короля Чарльза, який відігравав ключову, але непублічну роль у нормалізації відносин із Трампом після сварки в Овальному кабінеті в лютому. «Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, "чутливий" – це не зовсім те слово. Він дуже підтримує», — додав Зеленський.

Додамо, під час інтерв’ю Володимира Зеленського для The Guardian у Маріїнському палаці раптово зникло світло.

