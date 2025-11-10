  1. В Украине
Зеленский призвал Европу одолжить Patriot и предупредил о возможном втором фронте РФ против ЕС

08:45, 10 ноября 2025
Президент рассказал The Guardian о потребностях в ПВО, отношениях с Трампом и поддержке короля Чарльза.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian рассказал о планах заказать 27 комплексов Patriot в США и попросил европейские страны временно предоставить Украине имеющиеся системы ПВО. Он также предупредил о риске российской атаки на Европу и поделился мыслями об отношениях с Дональдом Трампом.

Потребность в противовоздушной обороне

Зеленский активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы защитить Украину от российских ракетных и дронных атак. Киев планирует заказать 27 зенитно-ракетных комплексов Patriot в США, но на время их производства просит европейские государства одолжить Украине свои комплексы.

Угроза второго фронта в Европе

Президент считает реальным сценарий открытия Россией второго фронта против одной из европейских стран еще до завершения войны в Украине. «Я считаю, что да. Он (Путин – ред.) может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно», — подчеркнул Зеленский, указав на рост российских провокаций и диверсий в Европе. По его словам, неудачи Путина в Украине могут подтолкнуть его к атакам на другие территории в любой момент, даже во время войны.

Любовь к украинцам и поддержка страны

Зеленский выразил любовь к украинскому народу, признав, что граждане разные, как в любом государстве. «Мне тяжело в Украине из-за войны, но я хочу быть здесь и максимально помочь», — подчеркнул он.

Отношения с Трампом

Описывая отношения с Дональдом Трампом, Зеленский назвал их «нормальными», «деловыми» и «конструктивными». Он опроверг слухи о бурной перепалке во время встречи в Белом доме в октябре, отрицая, что Трамп отбрасывал карты линии фронта. «Он ничего не бросал. Я уверен», — сказал президент. На вопрос, боится ли он Трампа, как, по его словам, «все в мире», Зеленский ответил: «Нет, мы не враги Америки. Мы друзья. Так почему мы должны бояться?»

Он также отметил роль британского короля Чарльза, который играл ключевую, но непубличную роль в нормализации отношений с Трампом после ссоры в Овальном кабинете в феврале. «Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, «чувствительный» — это не совсем то слово. Он очень поддерживает», — добавил Зеленский.

Добавим, что во время интервью Владимира Зеленского для The Guardian в Мариинском дворце внезапно пропал свет.

