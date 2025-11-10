Удар по військових на Дніпропетровщині: Сирський назвав можливу причину, як ворог дізнався про місце збору

Сирський озвучив версію, як ворог дізнався про місце збору військових на Дніпропетровщині.

Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що росіяни, ймовірно, дізналися про місце зібрання українських військових через зламаний груповий чат у соціальних мережах.

Про це Олександр Сирський заявив у коментарі ТСН.

За його словами, триває внутрішнє розслідування, яке проводять паралельно зі слідством Державного бюро розслідувань.

«Проблема не лише в тому, що було порушено заборону на проведення урочистостей у прифронтових районах», — передала слова Головнокомандувача журналістка ТСН.

«Знову був груповий чат у соцмережах, і це — ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання», — наголосив Головнокомандувач.

Нагадаємо, що Центральний райсуд міста Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру одного з батальйонів, який зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.

