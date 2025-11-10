  1. В Украине

Удар по военным на Днепропетровщине: Сырский назвал возможную причину, как враг узнал о месте сбора

09:19, 10 ноября 2025
Сырский озвучил версию, как враг узнал место сбора военных на Днепропетровщине.
Удар по военным на Днепропетровщине: Сырский назвал возможную причину, как враг узнал о месте сбора
Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что россияне, вероятно, узнали о месте сбора украинских военных через взломанный групповой чат в социальных сетях.

Об этом Александр Сырский сообщил в комментарии ТСН.

По его словам, идет внутреннее расследование, которое проводят параллельно со следствием Государственного бюро расследований.

«Проблема не только в том, что была нарушена запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах», — передала слова Главнокомандующего журналистка ТСН.

«Снова был групповой чат в соцсетях, и это — игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании», — подчеркнул Главнокомандующий.

Напомним, что Центральный райсуд города Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для командира одного из батальонов, который собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября.

