Як військовослужбовцям отримати УБД — роз’яснення

Статус УБД гарантує державні пільги та соціальні гарантії.

Донецький обласний ТЦК нагадав, як військовослужбовцям отримати УБД у 2025 році.

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які брали або беруть участь у бойових діях, мають право на отримання статусу учасника бойових дій.

«Цей статус гарантує державні пільги та соціальні гарантії. Впродовж кількох років варіантів оформити статус ставало все більше, адже багато військовослужбовців стикалися із проблемами при отриманні УБД. З’явився навіть спосіб автоматичного отримання статусу», - підкреслили у ТЦК.

Автоматичне оформлення УБД

Наразі в Україні вже запрацювала можливість отримувати статус учасника бойових дій в автоматичному режимі.

Зокрема, відомості про участь у бойових діях вносяться уповноваженими особами військових частин до Єдиного державного реєстру ветеранів війни — в п’ятиденний строк з дня початку виконання бойового наказу (розпорядження).

Далі система автоматично обробляє дані через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, а статус УБД надається без залучення самого військовослужбовця.

Повідомлення про набуття статусу учасника бойових дій надсилається засобами Реєстру:

особі, яка набула статусу учасника бойових дій (за наявності в Реєстрі відомостей щодо електронної пошти такої особи);

уповноваженій особі військової частини для подальшого інформування про це особи, яка набула статусу учасника бойових дій (у разі відсутності в Реєстрі відомостей щодо електронної пошти).

Як зазначали в Міністерстві у справах ветеранів, також автоматичний статус УБД отримують військові, які потрапили в полон чи зникли безвісти, аби їхні родичі мали можливість користуватися пільгами.

Після надання статусу УБД Захисники та Захисниці можуть отримати витяг з Єдиного реєстру у будь-якому ЦНАПі — через сервіс «Єдине вікно». Це підтверджує надання статусу та дає право на пільги.

Саме посвідчення можна згенерувати в Дії. Електронний варіант має таку саму юридичну силу, як і паперовий.

Отримання статусу через спеціальні комісії

Якщо виникають якісь проблеми з автоматичним оформленням статусу учасника бойових дій, то можна скористатися іншими способами. Вони потребують більше часу, але також працюють.

Головний документ, який потрібен при будь-якому варіанті оформлення статусу УБД — довідка про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Ще вона має назву додаток № 6 до порядку надання статусу учасника бойових дій. Як вигляд вона має, можна подивитися тут. Тож далі переходимо до варіантів отримання УБД:

Подати самостійно, або через довірену особу

Тут також є варіанти. Це можна зробити фізично, або в електронному вигляді:

Подача заяви поштою

В такому варіанті потрібно підготувати документи та відправити їх на пошту комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Які документи потрібні:

Заява (бланки заяв можна взяти звідси);

Дві фотокартки 3×4 см. (на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки);

Згода на обробку персональних даних;

Оригінали документів, що підтверджують факт виконання завдань.

В принципі, існуючий порядок передбачає, що достатньо відправити заяву з фотокартками і згодою на обробку персональних даних. А далі комісія має сама звернутися в частину для надання довідки про безпосередню участь у виконанні завдань. Але як показує практика, краще цю довідку вже мати на руках та надсилати разом із заявою. Це має пришвидшувати процес ухвалення рішення.

Аби отримати цю довідку потрібно написати рапорт на командира частини в якій проходите службу. Якщо ви перевелися в інший підрозділ, то можна зробити запит у ту частину, де виконували бойові завдання, аби вони зробили та надіслали вам таку довідку.

Після того, як всі документи на руках, їх треба відправити на пошту комісії того органу управління, якому підпорядковується ваш підрозділ. Знайти адреси комісій можна тут. Якщо не знаєте, якому органу військового управління підпорядкована Ваша військова частина, заява надсилається на адресу виду (роду) військ, якому вона підпорядкована, або Міністерства оборони України.

Подача заяви онлайн

Подати заяву до комісії можна через Портал Дія, шляхом накладення віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи та подати їх на адресу електронної пошти: [email protected]

Перелік необхідних документів такий самий, як і у випадку надсилання матеріалів поштою:

Заява (бланки заяв можна взяти звідси);

Дві фотокартки 3×4 см. (на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки);

Згода на обробку персональних даних;

Оригінали документів, що підтверджують факт виконання завдань.

Якщо вже не військовослужбовець

Також є варіант отримання статусу учасника бойових дій, якщо ви звільнилися зі служби. Заяву можна подавати особисто. Але можна це зробити через ТЦК та СП, на обліку якого зараз перебуваєте. Документи потрібні ті самі, що й в інших випадках. Просто в цьому варіанті саме ТЦК та СП через військову частину надсилає заяву до комісії, яка ухвалюватиме рішення.

