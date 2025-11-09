Как военнослужащим получить УБД — разъяснение

Статус УБД гарантирует государственные льготы и социальные гарантии.

Донецкий областной ТЦК напомнил, как военнослужащим получить УБД в 2025 году.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые принимали или принимают участие в боевых действиях, имеют право на получение статуса участника боевых действий.

«Этот статус гарантирует государственные льготы и социальные гарантии. В течение нескольких лет вариантов оформления статуса становилось все больше, ведь многие военнослужащие сталкивались с проблемами при получении УБД. Появился даже способ автоматического получения статуса», — подчеркнули в ТЦК.

Автоматическое оформление УБД

В настоящее время в Украине уже действует возможность получать статус участника боевых действий в автоматическом режиме.

В частности, сведения об участии в боевых действиях вносятся уполномоченными лицами воинских частей в Единый государственный реестр ветеранов войны — в пятидневный срок со дня начала выполнения боевого приказа (распоряжения).

Далее система автоматически обрабатывает данные через Единый государственный реестр ветеранов войны, а статус УБД предоставляется без участия самого военнослужащего.

Уведомление о получении статуса участника боевых действий направляется средствами Реестра:

лицу, получившему статус участника боевых действий (при наличии в Реестре сведений об электронной почте этого лица);

уполномоченному лицу воинской части для дальнейшего информирования лица, получившего статус участника боевых действий (в случае отсутствия в Реестре сведений об электронной почте).

Как отмечали в Министерстве по делам ветеранов, также автоматический статус УБД получают военные, попавшие в плен или пропавшие без вести, чтобы их родственники имели возможность пользоваться льготами.

После предоставления статуса УБД защитники и защитницы могут получить выписку из Единого реестра в любом ЦНАП — через сервис «Единое окно». Это подтверждает предоставление статуса и дает право на льготы.

Само удостоверение можно сгенерировать в «Дії». Электронный вариант имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Получение статуса через специальные комиссии

Если возникают какие-либо проблемы с автоматическим оформлением статуса участника боевых действий, можно воспользоваться другими способами. Они требуют больше времени, но также работают.

Главный документ, который необходим при любом варианте оформления статуса УБД, — справка о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. Она также имеет название приложение № 6 к порядку предоставления статуса участника боевых действий.

Подать самостоятельно или через доверенное лицо

Здесь также есть варианты. Это можно сделать физически или в электронном виде.

Подача заявления по почте

В таком случае нужно подготовить документы и отправить их по почте в комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.

Необходимые документы:

Заявление (бланки заявлений можно взять отсюда);

Две фотографии 3×4 см (на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65–70% фотографии);

Согласие на обработку персональных данных;

Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения задач.

В принципе, существующий порядок предусматривает, что достаточно отправить заявление с фотографиями и согласием на обработку персональных данных. Далее комиссия должна самостоятельно обратиться в часть для предоставления справки о непосредственном участии в выполнении задач. Но, как показывает практика, лучше иметь эту справку на руках и отправить вместе с заявлением — это ускоряет процесс принятия решения.

Чтобы получить такую справку, нужно написать рапорт командиру части, в которой проходите службу. Если вы перевелись в другое подразделение, можно направить запрос в ту часть, где выполнялись боевые задачи, чтобы они оформили и направили вам такую справку.

После того как все документы подготовлены, их нужно отправить по почте в комиссию того органа управления, которому подчиняется ваше подразделение. Адреса комиссий можно найти здесь. Если вы не знаете, какому органу военного управления подчиняется ваша часть, заявление направляется на адрес вида (рода) войск, которому она подчинена, или в Министерство обороны Украины.

Подача заявления онлайн

Подать заявление в комиссию можно через Портал «Дія», наложив удаленную квалифицированную электронную подпись «Дія.Підпис» («Дія ID») лица и отправив документы на электронную почту: [email protected]

Перечень необходимых документов такой же, как и при отправке материалов по почте:

Заявление (бланки заявлений можно взять отсюда);

Две фотографии 3×4 см (на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65–70% фотографии);

Согласие на обработку персональных данных;

Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения задач.

Если уже не военнослужащий

Также есть вариант получения статуса участника боевых действий, если вы уволились со службы.

Заявление можно подать лично, но можно сделать это и через ТЦК и СП, на учете которого вы сейчас состоите.

Документы нужны те же, что и в других случаях.

В этом варианте именно ТЦК и СП через воинскую часть направляет заявление в комиссию, которая будет принимать решение.

