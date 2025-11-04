Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Суд інфо

Коли докази прокурора залишаються допустимими попри порушення строків – висновки ККС ВС

11:45, 4 листопада 2025
Порушення прокурором строку передачі матеріалів досудового розслідування відповідному органу поза межами строку, визначеного ч. 7 ст. 214 КПК України, не тягне автоматичного визнання зібраних прокурором доказів недопустимими – ОП ККС ВС.
Коли докази прокурора залишаються допустимими попри порушення строків – висновки ККС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурор повинен протягом визначеного законодавцем строку з дня внесення ним відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР передати наявні у нього матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування. Невчинення цього обов’язку протягом визначеного законодавцем строку не звільняє прокурора від необхідності його виконання.

Суд оцінює докази на предмет їх допустимості у разі здійснення прокурором слідчих (розшукових) дій поза межами строку, визначеного ч. 7 ст. 214 КПК України, враховуючи обсяг і характер вчинених прокурором дій, прийнятих ним рішень, тривалість такого порушення тощо.

Таких висновків дійшла Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 487/2438/17.

За обставинами кримінального провадження суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 2 ст. 365 КК України. У касаційній скарзі сторона захисту вказувала, що після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР прокурор на порушення вимог ч. 7 ст. 214 КПК України не передав наявні в нього матеріали до органу досудового розслідування, натомість самостійно збирав докази, діючи поза межами своїх повноважень, а тому зібрані докази є недопустимими.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, Об’єднана палата ККС ВС зауважила, що одним із завдань прокурора є саме процесуальне керівництво і координування діяльності тих суб’єктів, які здійснюють досудове розслідування. У ч. 7 ст. 214 КПК України передбачено обов’язок прокурора передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування належному органу. Такий законодавчий підхід демонструє, що первинним завданням прокурора є забезпечення наглядової функції і перевірка, в тому числі на предмет законності, тієї діяльності, тих рішень, які здійснюють чи приймають слідчі.

Верховний Суд вже неодноразово звертав увагу на те, що закінчення строку виконання обов'язку не створює можливість невиконання такого обов’язку взагалі. Обов'язкова дія повинна бути виконана і після закінчення строку, тобто прокурор повинен виконати свій обов’язок у будь-якому разі.

Колегія суддів Об’єднаної палати ККС ВС зазначила, що якщо прокурор, який вніс відомості до ЄРДР, порушив визначений законодавцем у ч. 7 ст. 214 КПК України строк для передачі матеріалів до органу досудового розслідування, то суд, враховуючи обсяг і характер вчинених прокурором дій, прийнятих ним рішень, тривалість такого порушення, вирішує питання про допустимість доказів, отриманих протягом цього періоду.

Передача прокурором матеріалів досудового розслідування відповідному органу поза межами строку, визначеного ч. 7 ст. 214 КПК України, не тягне автоматичного визнання доказів недопустимими.

Посилання на повний текст постанови ОП ККС ВС від 27 жовтня 2025 року у справі № 487/2438/17 (провадження № 51-4146кмо24) буде невідкладно додано після його оприлюднення в ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд прокуратура Касаційний цивільний суд КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду