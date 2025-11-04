Когда доказательства прокурора остаются допустимыми несмотря на нарушение сроков – выводы КУС ВС

Нарушение прокурором срока передачи материалов досудебного расследования соответствующему органу вне пределов срока, определенного ч. 7 ст. 214 УПК Украины, не влечет автоматического признания собранных прокурором доказательств недопустимыми – ОП КУС ВС.

Прокурор должен в течение определенного законодателем срока со дня внесения им сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР передать имеющиеся у него материалы в соответствующий орган досудебного расследования и поручить проведение досудебного расследования. Неисполнение этой обязанности в течение определенного законодателем срока не освобождает прокурора от необходимости ее выполнения.

Суд оценивает доказательства на предмет их допустимости в случае осуществления прокурором следственных (розыскных) действий вне пределов срока, определенного ч. 7 ст. 214 УПК Украины, учитывая объем и характер совершенных прокурором действий, принятых им решений, продолжительность такого нарушения и т. п.

К таким выводам пришла Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 487/2438/17.

По обстоятельствам уголовного производства суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 365 УК Украины. В кассационной жалобе сторона защиты указывала, что после внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР прокурор в нарушение требований ч. 7 ст. 214 УПК Украины не передал имеющиеся у него материалы в орган досудебного расследования, вместо этого самостоятельно собирал доказательства, действуя за пределами своих полномочий, а потому собранные доказательства являются недопустимыми.

Оценивая указанные кассационные требования, Объединенная палата ККС ВС отметила, что одной из задач прокурора является именно процессуальное руководство и координация деятельности тех субъектов, которые осуществляют досудебное расследование. В ч. 7 ст. 214 УПК Украины предусмотрена обязанность прокурора передать имеющиеся у него материалы в орган досудебного расследования и поручить проведение досудебного расследования надлежащему органу. Такой законодательный подход демонстрирует, что первоначальной задачей прокурора является обеспечение надзорной функции и проверка, в том числе на предмет законности, той деятельности, тех решений, которые осуществляют или принимают следователи.

Верховный Суд уже неоднократно обращал внимание на то, что истечение срока выполнения обязанности не создает возможность невыполнения такой обязанности вообще. Обязательное действие должно быть выполнено и после истечения срока, то есть прокурор должен выполнить свою обязанность в любом случае.

Коллегия судей Объединенной палаты ККС ВС отметила, что если прокурор, внесший сведения в ЕРДР, нарушил установленный законодателем в ч. 7 ст. 214 УПК Украины срок для передачи материалов в орган досудебного расследования, то суд, учитывая объем и характер совершенных прокурором действий, принятых им решений, продолжительность такого нарушения, решает вопрос о допустимости доказательств, полученных в течение этого периода.

Передача прокурором материалов досудебного расследования соответствующему органу вне срока, определенного ч. 7 ст. 214 УПК Украины, не влечет автоматического признания доказательств недопустимыми.

Ссылка на полный текст постановления ОП КУС ВС от 27 октября 2025 года по делу № 487/2438/17 (производство № 51-4146кмо24) будет незамедлительно добавлена после его обнародования в ЕДРСР.

