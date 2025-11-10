Шатдаун добігає кінця: Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду

Документ ще має пройти Палату представників і отримати підпис Трампа.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сенат США проголосував за законопроєкт про фінансування уряду, який має завершити найтриваліший шатдаун в історії країни. Про це повідомляє CNN.

За рішення проголосували 60 сенаторів, що є мінімальною кількістю для його схвалення. Компроміс став можливим після того, як вісім сенаторів-демократів — Кетрін Кортес, Дік Дурбін, Джон Феттерман, Тім Кейн, Меггі Хассан, Джекі Розен, Джин Шахін та незалежний сенатор Ангус Кінг — підтримали угоду. Вона передбачає голосування щодо продовження субсидій на охорону здоров’я та гарантії повернення на роботу звільнених під час шатдауну федеральних службовців.

Для остаточного припинення шатдауну законопроєкт має схвалити Палата представників США, після чого його підпише президент Дональд Трамп. Лідери Демократичної партії в Палаті представників повідомили, що голосування відбудеться наприкінці тижня. Законодавців попередять за 36 годин до початку голосування, оскільки багато хто стикається із затримками та скасуваннями рейсів через зупинку роботи уряду.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», шатдаун у США заморозив продаж ракет і систем HIMARS, які могли піти Україні.

Також шатдаун почав впливати на суди — персонал судів та державні захисники працювали без оплати праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.