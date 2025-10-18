Шатдаун у США почав впливати на суди — персонал судів та державні захисники працюватимуть без оплати праці

Федеральні судді продовжать виконувати свої обов'язки та отримувати заробітну плату, але інші співробітники судів поки працюватимуть без оплати праці або будуть відправлені в неоплачувану відпустку.

Фото: reuters.com

У США зупинка роботи федерального уряду почав впливати на діяльність системи федеральних судів. Верховний суд закриє свої двері для відвідувачів, а федеральні суди змушені скорочувати роботу через шатдаун, пише The New York Times.

Верховний суд продовжить проводити усні слухання, обробляти подані справи та видавати висновки і накази. Але будівля буде відкрита лише для офіційних справ — тобто відвідувачі не зможуть оглядати приміщення та експозиції. Про це повідомила речниця суду у своїй заяві.

У свою чергу Адміністративне управління судів США, яке допомагає координувати роботу десятків федеральних судових округів по всій країні, у окремій заяві повідомило, що до понеділка федеральні суди не матимуть коштів, щоб «підтримувати повноцінну, оплачувану діяльність».

Хоча федеральні судді й надалі отримуватимуть зарплату, як це передбачено Конституцією, у заяві зазначено, що робота персоналу судів може бути обмежена лише справами, які стосуються порятунку життя або надзвичайних ситуацій, а деякі працівники можуть бути зобов’язані працювати без оплати праці або можуть бути відправлені в неоплачувану відпустку, пише AP.

«Кожен апеляційний, окружний і банкрутний суд ухвалюватиме власні рішення щодо того, як проводитимуться розгляд справ, а також нагляд за умовно звільненими та підслідними під час відсутності фінансування», — йдеться у заяві. — «Кожен суд і офіс федеральних захисників визначить, які кадрові ресурси необхідні для забезпечення цієї роботи».

Оголошення передбачає можливість затримок і скорочення персоналу у федеральних судах, якщо шатдаун триватиме.

Крім того, за даними Reuters, федеральні державні захисники, які представляють інтереси незаможних обвинувачених, які мають право на адвоката і працюють в установах, що входять до системи судової системи, також не отримуватимуть оплату, як і приватні адвокати, які роблять те саме відповідно до Закону про кримінальне правосуддя.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв, що поточний шатдаун може виявитися найтривалішим в історії країни.

