Практика судів
  1. У світі

Шатдаун у США почав впливати на суди — персонал судів та державні захисники працюватимуть без оплати праці

12:09, 18 жовтня 2025
Федеральні судді продовжать виконувати свої обов'язки та отримувати заробітну плату, але інші співробітники судів поки працюватимуть без оплати праці або будуть відправлені в неоплачувану відпустку.
Шатдаун у США почав впливати на суди — персонал судів та державні захисники працюватимуть без оплати праці
Фото: reuters.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США зупинка роботи федерального уряду почав впливати на діяльність системи федеральних судів. Верховний суд закриє свої двері для відвідувачів, а федеральні суди змушені скорочувати роботу через шатдаун, пише The New York Times.

Верховний суд продовжить проводити усні слухання, обробляти подані справи та видавати висновки і накази. Але будівля буде відкрита лише для офіційних справ — тобто відвідувачі не зможуть оглядати приміщення та експозиції. Про це  повідомила речниця суду у своїй заяві.

У свою чергу Адміністративне управління судів США, яке допомагає координувати роботу десятків федеральних судових округів по всій країні, у окремій заяві повідомило, що до понеділка федеральні суди не матимуть коштів, щоб «підтримувати повноцінну, оплачувану діяльність».

Хоча федеральні судді й надалі отримуватимуть зарплату, як це передбачено Конституцією, у заяві зазначено, що робота персоналу судів може бути обмежена лише справами, які стосуються порятунку життя або надзвичайних ситуацій, а деякі працівники можуть бути зобов’язані працювати без оплати праці або можуть бути відправлені в неоплачувану відпустку, пише AP.

«Кожен апеляційний, окружний і банкрутний суд ухвалюватиме власні рішення щодо того, як проводитимуться розгляд справ, а також нагляд за умовно звільненими та підслідними під час відсутності фінансування», — йдеться у заяві. — «Кожен суд і офіс федеральних захисників визначить, які кадрові ресурси необхідні для забезпечення цієї роботи».

Оголошення передбачає можливість затримок і скорочення персоналу у федеральних судах, якщо шатдаун триватиме.

Крім того, за даними Reuters, федеральні державні захисники, які представляють інтереси незаможних обвинувачених, які мають право на адвоката і працюють в установах, що входять до системи судової системи, також не отримуватимуть оплату, як і приватні адвокати, які роблять те саме відповідно до Закону про кримінальне правосуддя.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявляв, що поточний шатдаун може виявитися найтривалішим в історії країни. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя США бюджет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді пропонують дати боржникам 7 днів на добровільне виконання судового рішення

У законі про виконавче провадження пропонується передбачити, що судове рішення може бути виконано боржником у добровільному порядку протягом 7 робочих днів після набрання таким рішенням законної сили.

Для створення Офісу Військового омбудсмана доведеться пройти низку бюрократичних процедур, тому можливі затримки з опрацюванням скарг

Ольга Решетилова попередила, що зараз Офісу Військового омбудсмана потрібно пройти низку бюрократичних процедур: реєстрацію юрособи, спецперевірки кандидатів, створення бланків, печаток, реєстрації в системах документообігу, затвердити штат, тому у цей транзитний період можуть спостерігатися затримки з опрацюванням звернень і скарг.

Спір у зв'язку з ненаданням відповіді на адвокатський запит, поданий в рамках господарської справи, підлягає вирішенню за правилами господарського судочинства – Верховний Суд

КЦС ВС вказав, що предметом спору є обов’язок відповідача надати інформацію на адвокатський запит, який прямо пов’язаний із розглядом справи у господарському суді.

НАЗК зможе видаляти зі свого сайту підсумки перевірки декларації чиновника, в якій виявили порушення, за заявою чиновника — новий позасудовий механізм перегляду

У разі задоволення заяви чиновника довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного веб-сайту НАЗК, а обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення – відкликається.

Кабмін зможе включати і виключати зі списку країни, з якими українцям дозволено мати множинне громадянство – залежно від рівня підтримки України

Легальність наявності множинного громадянства буде залежати від списку держав, який Кабмін зможе змінювати – сьогодні включити іноземну державу у свій перелік, а завтра – виключити її, якщо вона не підтримує Україну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності