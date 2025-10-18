Шатдаун в США начал влиять на суды — персонал судов и государственные защитники будут работать без оплаты труда

Федеральные судьи продолжат исполнять свои обязанности и получать заработную плату, но другие сотрудники судов пока будут работать без оплаты или будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.

В США приостановка работы федерального правительства начала влиять на деятельность системы федеральных судов. Верховный суд закроет свои двери для посетителей, а федеральные суды вынуждены сокращать работу из-за шатдауна, пишет The New York Times.

Верховный суд продолжит проводить устные слушания, обрабатывать поданные дела и издавать заключения и распоряжения. Но здание будет открыто только для официальных дел — то есть посетители не смогут осматривать помещения и экспозиции. Об этом сообщила пресс-секретарь суда в своем заявлении.

В свою очередь Административное управление судов США, которое помогает координировать работу десятков федеральных судебных округов по всей стране, в отдельном заявлении сообщило, что к понедельнику федеральные суды не будут иметь средств, чтобы «поддерживать полноценную, оплачиваемую деятельность».

Хотя федеральные судьи и дальше будут получать зарплату, как это предусмотрено Конституцией, в заявлении отмечается, что работа персонала судов может быть ограничена только делами, которые касаются спасения жизни или чрезвычайных ситуаций, а некоторые сотрудники могут быть обязаны работать без оплаты труда или могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, пишет AP.

«Каждый апелляционный, окружной и банкротный суд будет принимать собственные решения относительно того, как будут проводиться рассмотрение дел, а также надзор за условно освобожденными и находящимися под следствием во время отсутствия финансирования», — говорится в заявлении. — «Каждый суд и офис федеральных защитников определит, какие кадровые ресурсы необходимы для обеспечения этой работы».

Объявление предусматривает возможность задержек и сокращения персонала в федеральных судах, если шатдаун продолжится.

Кроме того, по данным Reuters, федеральные государственные защитники, представляющие интересы неимущих обвиняемых, имеющих право на адвоката и работающие в учреждениях, входящих в систему судебной системы, также не будут получать оплату, как и частные адвокаты, которые делают то же самое в соответствии с Законом об уголовном правосудии.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что нынешний шатдаун может оказаться самым продолжительным в истории страны.

