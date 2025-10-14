Практика судов
Майк Джонсон: текущий шатдаун в США может стать самым продолжительным в истории

10:25, 14 октября 2025
Спикер Палаты представителей заявил, что не будет вести переговоры с демократами, пока те не откажутся от требований по финансированию медицинской реформы.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что нынешний шатдаун может оказаться самым продолжительным в истории страны. Об этом сообщает АР.

«Мы стремительно приближаемся к одному из самых долгих блокирований правительства в истории США», — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что не собирается вести переговоры с демократами, пока те не откажутся от своих требований по финансированию медицинской реформы и не согласятся возобновить работу правительственных структур.

На 13-й день блокирования правительства Джонсон выступил перед журналистами у Капитолия, признав, что не располагает полной информацией о массовых увольнениях тысяч госслужащих, инициированных администрацией Дональда Трампа. Эти увольнения, вызвавшие иски профсоюзов, многие расценивают как попытку сократить государственный аппарат, воспользовавшись ситуацией.

Вице-президент Джей Ди Венс предупредил о «болезненных сокращениях», которые могут ожидать государственные учреждения.

