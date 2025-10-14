Майк Джонсон: поточний шатдаун в США може стати найтривалішим в історії

Спікер Палати представників заявив, що не вестиме переговорів із демократами, доки ті не відмовляться від вимог щодо фінансування медичної реформи.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що поточний шатдаун може виявитися найтривалішим в історії країни. Про це повідомляє АР.

«Ми стрімко наближаємося до одного з найдовших блокувань уряду в історії США», — сказав Джонсон.

Він наголосив, що не збирається вести переговори з демократами, доки ті не відмовляться від своїх вимог щодо фінансування медичної реформи й не погодяться відновити роботу урядових структур.

На 13-й день блокування уряду Джонсон виступив перед журналістами біля Капітолію, визнавши, що не володіє повною інформацією про масові звільнення тисяч держслужбовців, які ініціювала адміністрація Дональда Трампа. Ці звільнення, які викликали позови профспілок, багато хто сприймає як спробу скоротити державний апарат, скориставшись ситуацією.

Віцепрезидент Джей Ді Венс попередив про «болісні скорочення», які можуть чекати на держустанови.

