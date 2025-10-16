Сенат США девятый раз отклонил законопроект о финансировании правительства

По оценкам Министерства финансов, «шатдаун» обходится экономике США в 15 миллиардов долларов в день.

Сенат Конгресса США девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект о финансировании работы федерального правительства, которое в настоящее время частично остановлено, пишет The Hill.

Во время процедурного голосования документ поддержали 51 сенатор, 44 высказались против. Для одобрения необходимо не менее 60 голосов. Предложение, ранее утвержденное Палатой представителей, предусматривало так называемое «чистое» финансирование — без политических условий или дополнительных положений.

Демократы продолжают настаивать на том, что в любое соглашение о финансировании должно быть включено решение вопроса о повышенных субсидиях на медицинское обслуживание, срок действия которых истекает. В свою очередь, республиканское руководство заявляет, что готово вести переговоры о этих субсидиях только после того, как правительство возобновит свою работу.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун обвинил демократов в затягивании процесса.

По оценкам Министерства финансов, «шатдаун» обходится экономике США в 15 миллиардов долларов в день, однако республиканцы и демократы остаются на своих позициях, не проявляя никаких признаков компромисса.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявлял, что нынешний шатдаун может оказаться самым продолжительным в истории страны.

